محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت قاعة عايدة في فندق الزمالك، قبل قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

ويشهد المؤتمر حضور الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، الفنانة لبلبة، المنتج محمد العدل، المخرج أحمد عبدالله السيد، المخرج عمر عبدالعزيز، المنتج صفي الدين محمود، سفير السويد جان زيسلف، السفير محمد خاطر ممثل وزارة الخارجية المصرية، والسفير التونسي، وسفير أوغندا سام سيبوليبا مالي، وسفير الكاميرون إسحق محمد، إلى جانب مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد.

جدير بالذكر أن المهرجان من المقرر إقامته في محافظة الأقصر في الفترة من 15 إلى 21 مارس المُقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بحضور محمود حميدة ولبلبة.. بدء مؤتمر الإعلان عن تفاصيل ثامن دورات "الأقصر للسينما الإفريقية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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