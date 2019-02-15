لأول مرة.. ليلي علوي ضيفة برنامج "the plane"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستضيف الإعلامي الكويتي كابتن صالح الراشد، اليوم الجمعة، الفنانة ليلي علوي، في برنامجه "the plane"، الذي يعرض علي قناة "atvkw".

ونشرت الفنانة ليلي علوي مجموعة صور من كواليس الحلقة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت علوي: "انتظروني الليلة في أول لقاء من الكويت مع الإعلامي كابتن صالح الراشد، الساعة 10 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية".

يذكر أن الفنانة ليلي علوي انتهت من تصوير دورها في فيلم "التاريخ السري لكوثر"، من تأليف وإخراج محمد أمين.