راجح داوود يعزف لجنية البحر فى أوبرا القاهرة والإسكندرية

كتبت - بوسى عبدالجواد

تحت عنوان «بورتريه لمؤلف» يهدى الموسيقار راجح داوود أعماله للمخرج داوود عبدالسيد وذلك فى حفلين لأوركسترا القاهرة السيمفونى، ويقامان فى القاهرة والإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجى، وذلك فى الثامنة مساء السبت 16 فبراير على المسرح الكبير ويعاد مساء الأحد 17 فبراير على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

يأتى الحفلان استمراراً لخطة التطوير الفنى التى يشهدها أوركسترا القاهرة والهادفة إلى إثراء ريبرتواره وإلقاء الضوء على مجموعة من المؤلفات المصرية الخالصة ويتضمنان مختارات من أعمال داوود الشهيرة منها جنية البحر، ملهى صغير للفيولا وأوركسترا الحجرة، رسائل البحر، پاسكاليا للعود والإورغن إلى جانب عدد من المؤلفات التى تم توظيفها فى

الأفلام السينمائية، منها أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامی، عصافير النيل، كبريت أحمر، أرض الأحلام ورجل فى زمن العولمة.

يشار أن راجح داوود أحد أهم واضعى الموسيقى التصويرية للأفلام فى السينما المصرية، وأستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار فى التأليف الموسيقى عام 1977 ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، أسس أوركسترا الهناجر للوتريات وتولى قيادتها فى الفترة من 1994 إلى 1999 وشارك فى المهرجان السنوى لموسيقى البحر الأبيض المتوسط فى باليرمو بإيطاليا عامى 1997 و‏‏1998، عضو بالعديد من لجان تحكيم

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مسابقات دولية متخصصة منها المسابقة السنوية الدولية للموسيقى المعاصرة التى تقام بمدينة روما منذ عام ‏‏2001، ‏ بعض لجان التحكيم الموسيقية الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ عام 2001، كتب العديد من المؤلفات الموسيقية بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية لمجموعة من الأفلام السينمائية المصرية منها الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، سارق الفرح، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامى، رسائل البحر، الباحثات عن الحرية، البحر بيضحك ليه، خريف آدم، القاتلة، ‏الراعى والنساء، ‏الصرخة،‏ الكلام فى الممنوع، الريس عمر حرب، حلم العمر، غرفة 707، كيف الحال والفيلم التسجيلى الإنسان والفنار، حاصل على العديد من الجوائز المهمة، منها جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، جائزة فى المهرجان القومى للسينما الروائية‏، جائزة الدولة للتفوق فى الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2003.