مسابقة الصوت الذهبى مشروع قومى تألق المطربون وغاب المنتجون

كتب - أحمد الشوكى

غاب أول من غاب عن مسابقة الصوت الذهبى، المنتجون، فلم يدع إليها أى منتج ولا واحد من أولئك الذين يبحثون عن أصوات جميلة أو عازف بارع.

كان الحفل الذى أضاء مسرح الجمهورية وسط القاهرة مؤكدا لا جدال على أن مصر بخير وأن الأرض الطيبة لا تزال تأتى ثمارها رغم ما يعتريها من فساد غنائى وفنى وعشوائيات.

شهدت الدورة الرابعة لمسابقة الصوت الذهبى والتى

ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبدالوهاب حضورا جيدا من الجمهور.

تجلّت فى الحفل أصوات من ذهب تساوى فيها أول الفائزين مع أوسطهم، وإذا كان حساب الفوز فى هذه المسابقات يخضع لاعتبارات لا يعرفها الجمهور، منها ضم اللجنة لمتخصصين وغير متخصصين وفروض تفرض على المطربين غناء ألوان معينة

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قد لا يجيدونها.

من الأصوات التى حصلت على الجوائز «سلمى» التى غنت رائعة الموسيقار محمد القصبجى «الطيور» التى غنتها أسمهان بينما شدت المطربة «بتول» بأغنية «لا تكذبى» للموسيقار محمد عبدالوهاب.

وقد شهد الحفل ميلاد مطرب شعبى لو سار على الطريق الصحيح فى تقديم الأغنية الشعبية وهو الفائز الأول المطرب «كساب».

مسابقة الصوت الذهبى هى مشروع قومى لتصدير الأصوات والأغنيات الجميلة لمصر لو أحسن تدبيره وحين يرتقى بمضمونه ولا يكون نشاطا وظيفيا ينتظر مجرد التصفيق والمكافأة وعدسات الكاميرات وأخبار الجرائد والمواقع الإلكترونية.