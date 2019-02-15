منى زكى لـ«الوفد»: الجانب الإنسانى لدى الفنان مهم جدًّا

كتبت - بوسى عبدالجواد:

بعيداً عن الأضواء التى لطالما سلطت الضوء فيه على أعمالها الفنية، حاولت «الوفد» الكشف عن الجانب الإنسانى للفنانة منى زكى، ورصدت بعدستها ملامح من هذه الإنسانية تجلت فى مواقفها مع مريضات سرطان الثدى والمتعافيات منه.

فى زيارة خاصة إلى مستشفى بهية، للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان، تفقدته منى، لمسنا منها جوهر الرحمة بداخلها، فقد شاركت المتعافيات فرحتهن بالشفاء بعد رحلة العلاج، وقامت بإلقاء كلمة تحفيزية لمؤازرة المريضات فى محنتهن، وبعث الأمل بداخلهن.

شاهدت منى خلال زيارتها فيلماً تسجيلياً عن مستشفى بهية ونشأته وتطوره على

مدار سنوات وأبرز زيارات المشاهير إليه مؤخراً.

وحرصت زكى على التقاط صور تذكارية مع كل المحاربات داخل المستشفى، واستمعت إلى قصص كفاحهن وقدرتهن على التغلب على المرض، ولم تتمالك دموعها عند سماعها قصة إحدى المتعافيات ورحلة علاجها، كما تعرفت النجمة على آخر الإنجازات بالمستشفى من المعامل والغرف والأجهزة الحديثة.

فى تصريح خاص لـ«الوفد» قالت منى: الجانب الإنسانى مهم لدى الفنان، ودعمى مستشفى بهية جزء من الواجب الذى يحمله أى فنان

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تجاه هذه الفئة التى تستحق تسليط الضوء عليها بشكل أكبر.

وأثنت منى زكى على الدعم النفسى للمتعافيات، وأهمية وجود قسم للتغذية الصحية، لما لها من أثر إيجابى كبير فى مقاومة مرض السرطان، مؤكدة دعمها الكامل افتتاح فرع آخر للمستشفى قريبًا، لما له بالغ الأثر فى القضاء على قوائم الانتظار، وعلاج نسبة أكبر من سيدات مصر.

ووجهت منى زكى كلمتها للمحاربات قائلة: إن عيد الأم على الأبواب، وأدعو إلى تخصيص جزءٍ من هدايا عيد الأم إلى بهية ومحارباتها كى يعدن إلى أسرهن أكثر قوة.

وفى نهاية الزيارة قدمت منى زكى باقات ورد للمحاربات واحتفلت بإحدى المريضات ممن أجرين آخر جلسة كيماوى فى رحلة علاجها، وسط جو مليء بالتفاؤل والطاقة الإيجابية.