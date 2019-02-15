كشف سرّ عن علاقة كيت ميدلتون بحبيبة الأمير هاري السابقة!

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 08:31 مساءً -

من المعروف أن دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ زوجة ​الأمير هاري​ ليست الحبيبة الأولى في حياته، حيث كان سابقاً لربما بأكثر من علاقة المؤكد منها حبيبته السابقة ​تشيلسي دايفي​.

هذه العلاقة تحدثت عنها الصحافية كايتي نيكول في كتابها بعنوان Harry: Life loss and love وتحديداً عن علاقة دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ زوجة الأمير ويليام بدايفي حيث قالت أنهما التقتا للمرة الأولى في العام 2008 خلال حفل زفاف بيتر فيليب، حفيد الملكة إليزابيث الثانية.

وأضافت:”رغم أن تشيلسي كانت تتفق أكثر وبسهولة مع بيبا شقيقة كايت الصغرى، إلا أنها والدوقة بذلتا الجهود لكي تصبحا صديقتين”.

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وتابعت: “لقد عاشتا علاقتي حب جديتين لمدة طويلة مع الأميرين الأكثر شهرة في العالم وكانتا تستعدان لأن تصبحا أميرتين”.

وأشارت إلى أنهما بقيتا مختلفتين فلطالما كانت كايت برأيها عقلانية وحذرة ومتحفظة في تصرفاتها وإطلالاتها، على عكس تشيلسي التي تفضل التحرر وترى في لقب الأمير أمراً سلبياً.

ويشار إلى أنّ العلاقة بين الأخيرة والأمير هاري انتهت في عام 2010 مع العلم أنه اتصل بها عشية حفل زفافها ليلعن نسيانه التام للماضي.