بعد التقرير الفرنسي عن سعد لمجرد.. لورا بريول تعلّق

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 08:31 مساءً -

بعد أن عرضت قناة فرنسية تقريراً خاصاً بماضي الفنان المغربي ​سعد لمجرد​، والذي عنونته بـ”النجم المغتصب، وجهت الفتاة الفرنسية ​لورا بريول​ والتي إتهمت سابقاً لمجرد بإغتصابها، رسالة شكر للقناة.

وأعربت بريول عن شكرها لمسؤولي البرنامج، الذين أتاحوا لها فرصة التعبير والكشف عن كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بقضيتها مع لمجرد، ولم يتم النطق في ملفهما بالحكم النهائي منذ عام 2016.

وكتبت بريول في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “شكرا لكم لأنكم سمحتم لي بالتعبير”.

وتعود قضايا الإغتصاب والتعنيف، التي يواجهها لمجرد منذ مدّة إلى الواجهة من جديد، ولكن هذه المرّة برواية ضحيتين مغربيتين جديدتين، تضافان إلى الضحيتين الفرنسيتين المعروفتين.