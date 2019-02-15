شاهدوا شقيق حسين الجسمي يفضح مريم حسين.. هاي الناس عايشين على الكذب

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 08:31 مساءً -

بعد أن إستعرضت الممثلة ​مريم حسين​ هدية ​عيد الحب​ التي تلقتها، وهي عبارة عن سيارة فاخرة ونشرت صورة لها وهي تجلس على مقدمة السيارة المحاطة بشريط أحمر كأنها هدية، فجّر الإعلامي الإماراتي ​صالح الجسمي​ مفاجأة حيث قام بفضح حسين حول حقيقة هذه الهدية، متهماً إياها بالكذب وأنها لم تتلق السيارة كهدية.

وقال حسين في صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “السلام عليكم اليوم كتير منشنوا لي على إنستغرام وتويتر على موضوع السيارة الفاخرة اللي حصلوها بعض الناس اللي جايتهم ملفوفة بورد أحمر”.

وأضاف: “لكن أنا بقول لهم لما تصورون ما تحطون رقم السيارة.. أبشركم كل هاي أفلام والكذب في دمهم.. هاي السيارة باسم شركة ما ابي ان أقول اسمها لتأجير السيارات الفاخرة”.

وتابع: “لا سيارتها ولا شيء كله كذب في كذب وعيشوا وانبسطوا وما تنقهروا.. هاي الناس عايشين على الكذب”.