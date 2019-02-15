شاهدوا شقيق حسين الجسمي يفضح مريم حسين.. هاي الناس عايشين على الكذب

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 08:31 مساءً -
بعد أن إستعرضت الممثلة مريم حسين هدية عيد الحب التي تلقتها، وهي عبارة عن سيارة فاخرة ونشرت صورة لها وهي تجلس على مقدمة السيارة المحاطة بشريط أحمر كأنها هدية، فجّر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي مفاجأة حيث قام بفضح حسين حول حقيقة هذه الهدية، متهماً إياها بالكذب وأنها لم تتلق السيارة كهدية.
وقال حسين في صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “السلام عليكم اليوم كتير منشنوا لي على إنستغرام وتويتر على موضوع السيارة الفاخرة اللي حصلوها بعض الناس اللي جايتهم ملفوفة بورد أحمر”.
وأضاف: “لكن أنا بقول لهم لما تصورون ما تحطون رقم السيارة.. أبشركم كل هاي أفلام والكذب في دمهم.. هاي السيارة باسم شركة ما ابي ان أقول اسمها لتأجير السيارات الفاخرة”.
وتابع: “لا سيارتها ولا شيء كله كذب في كذب وعيشوا وانبسطوا وما تنقهروا.. هاي الناس عايشين على الكذب”.
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