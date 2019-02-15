انفصال ليدي غاغا عن خطيبها؟

Feb 15, 2019
بعد ان اعلنت خطوبتها على حبيبها وكيل المواهب كريستيان كارينو في أكتوبر 2018، افادت تقارير اعلامية غربية ان ليدي غاغا انفصلت عن خطيبها الأسبوع الفائت.
الا ان مصدراً آخراً أشار ان غاغا وكارينو لا يزالان يخططان للزواج هذا العام.
وعن السبب الذي جعلها تظهر في حفل “الغرامي” من دون خاتم خطوبتها الذي يبلغ سعره 400 الف دولار أميركي، اشار المصدر ان السبب يعود الى الاستعراض الذي كانت ستقدمه في الحفل.
نذكر ان ليدي غاغا سبق وانفصلت عن خطيبها تايلور كاني في عام 2016.
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