مايا دياب تُغنّي لوردة وعمرو دياب في حفل عيد الحب

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أحيت الفنانان اللبنانية مايا دياب والمصري محمد حماقي حفلاً كبيراً داخل أحد الفنادق الكبرى بمناسبة عيد الحب. حيث شهد الحفل إقبالاً جماهيرياً كبيراً ونفذت تذاكره قبل موعد إقامته.

وأحيت الوصلة الغنائية الأولى الفنانة مايا دياب بمجموعة من أغانيها على مدار نحو 90 دقيقة وسط تفاعلٍ كبير من الحضور. فيما قدمت أغنية "بتونس بيك" للفنانة وردة، وأغنية "حبيبي يا نور العين" للفنان عمرو دياب التي حظيت بتصفيقٍ حاد مع تقديمها للأغنيات.

وبدأ "حماقي" وصلته بأغنية "نفسي ابقى جنبه"، وتحدث عن ألبومه الذي أصدره مؤخراً. مؤكداً على أنه فضّل طرحه بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، فيما أجّل تقديم أغنية "من البداية" التي طلبها الجمهور لمنتصف الحفل باعتبارها أغنية حزينة.