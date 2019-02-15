نسرين طافش: لو لم أكن ممثلةً لأصبحت أُمّا.. وأتمنّى الغناء مع هذا النّجم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدت الفنانة الجزائرية السورية نسرين طافش، أنها لو لم تكن ممثلةً لأصبحت "أم"، لافتةً إلى أنها كانت ستصبح سيدة منزل وتتفرّغ للأمومة لأنها تعشق الأجواء العائلية ودفء الأسرة والأطفال.

وأضافت طافش - في مقابلة تلفزيونية - أنها تحب الطبخ وتستمتع بالدخول إلى المطبخ لطهي الطعام الذي، تحبه ولا تعتبر الأمر مجرد واجب عليها، موضحةً أنها تقوم بتشغيل الموسيقى التي تحبها وتقضي وقتًا ممتعًا بالمطبخ.

ولفتت الممثلة الشهيرة إلى أنها تحلم بتقديم عمل سينمائي غنائي، كما تتمنى إقامة دويتو مع الكثير من الفنانين، أبرزهم الفنان تامر حسني الذي يمكنها التعاون معه لتقديم عمل يجمع بين الغناء والتمثيل.

وأكّدت طافش أنها محظوظة للغاية وسعيدة بمشاركتها في فيلم "نادي الرجال السري" لأنها بدأت مع فريق عمل قوي وناجح، مشيرةً إلى أن بيئة العمل كانت رائعة واستمتعت للغاية خلال تمثيلها أمام الكاميرا وبالكواليس.

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وأشارت إلى أن الفنانة المصرية لبني عبد العزيز هي قدوتها بالفن، وكانت سببًا في حبها لهذا المجال بعدما شاهدت لها فيلميها "عروس النيل" و"الوسادة الخالية"، ورأت كيف يمكنها تقديم شخصيتين مختلفتين تمامًا بهذا القدر من الإبداع.

وشدّدت نسرين طافش على أنه في حال كانت أمام اختيار مجال واحد فقط ما بين "الغناء والتمثيل"، ستقوم باختيار التمثيل رغم حبها للغناء، لأنه كان حلم الطفولة بالنسبة لها ودخلته مع سبق الإصرار والترصّد.