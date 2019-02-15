سامح عبد العزيز يعود إلى السينما بفيلمٍ جديد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يعود المخرج سامح عبد العزيز للسينما من خلال فيلم "مشربتش من نيلها" الذي كتبه عمر طاهر، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

ولقد تعاقد عليه مع الشركة المنتجة ليكون أول عمل يقوم بإخراجه بعد الإفراج عنه بعفوٍ رئاسي في قضية تعاطي وحيازة المواد المخدرة التي أُدين فيها بالسجن لمدة 3 سنوات، إلا أنه خرج بعد أن قضى ثلث المدة بسجن طره. علماً أن نقابة السينمائيين لم تتخذ أي إجراءات ضده بُعيد إدانته.

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