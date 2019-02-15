هبة مختار تطرح "سيد الرجالة"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: طرحت الفنانة هبة مختار أغنيتها الجديدة "سيد الرجالة" بالتزامن مع احتفالات عيد الحب. وهي من كلمات محمد جشم ولحنها سامر أبو طالب وقام بتوزيعها عمرو اسماعيل. فيما انطلق بثها عبر قناة شركة مزيكا على YouTube، بالإضافة إلى قناة مزيكا وعدد من الفضائيات الأخرى.
يشار إلى أنها تعود بهذه الأغنية المنفردة لسوق الغناء بعد غيابٍ استمر لنحو عامين، فيما تُحضِّر لأغنية أخرى ستطرحها قريباً.
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