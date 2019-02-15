"مشاهير حول العالم راحوا ضحية "الالتهاب الرئوي

شهدت السينما حول العالم، الحرمان من بعض نجومها، نتيجة إصابتهم بالتهاب رئوي أودى بحياتهم.

في عام 2009 رحلت الممثلة الأميركية برتني مورفي عن عمر 32 عاما نتيجة إصابتها بإلتهاب رئوي أودي بحياتها حيث ظلت تتعالج منه فترة من الوقت وبسبب ضعفها رحلت وسط صدمه كبيرة من جمهورها حيث قدمت مجموعة من الأفلام العالمية فتاة ميتة.

وتعرض بعدها من الفنانيين المصريين لهذا المرض الذي أودى بحياتهم أيضا منها الفنانة شادية التي توفيت عام 2017 بعد أن تعرضت لألتهاب رئوي نقلت على أثرها المستشفى وكان قد أصيبت به من قبل وخضعت لعلاج مكثف لكنها تعرضت له للمرة الثانية ورحلت في نوفمبر من 2017

ثم يأتي الفنان الكبير جميل راتب الذي رحل في نهاية العام الماضي بسبب الألتهاب الرئوي الشديد وإلتهاب في الأحبال الصوتيه إلى جانب أمراض الشيخوخة ورحل بعد أن ترك مجموعة من الأعمال الفنية الخالدة في السينما والتليفزيون منها مسلسلات زيزينيا و وجه القمر ومسلسل يوميات ونيس ورحلة المليون وسنبل بعد المليون

ثم وتعرض أيضا الفنان الكبير أحمد زكي للألتهاب الرئوي في عام 2004 وكان الألتهاب حاد وسافر للخارج للكشف وتلقي العلاج ليكتشف أنه أيضا مصابا بالسرطان وتوفي في مارس 2005

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وفي عام 2006 يتعرض الفنان الكبير حمدي غيث للألتهاب الرئوي الذي يودي بحياته بعد أن قدم أعمالا خالدة في السينما والتليفزيون من أهم أعماله التليفزيونية ذئاب الجبل ،، المال والبنون ،، خالتي صفية والدير وفي السينما قدم الناصر صلاح الدين وإسناعيلية رايح جاي

ويأتي الفنان سعيد عبد الغني ليفتح ذكريات مؤلمة مع هذا المرض ( الألتهاب الرئوي الذي أودى بحياته منذ أيام بعد أن قدم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية في السينما منها إحنا بتوع الأتوبيس ،، مسجل خطر ،،

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