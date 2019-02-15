الليلة.. تكريم شوقي حجاب في افتتاح ملتقى أولادنا بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تُفتتح مساء اليوم الجمعة 15 فبراير، الدورة الثالثة من ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، بحضور وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

ويشهد حفل اليوم المُقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، تكريم الشاعر والمخرج شوقي حجاب، وأشهر راوي أراجوز صابر المصري، ومازن حمزة من ذوي القدرات الخاصة، ومن الإمارات مريم عثمان يوسف المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، ومن تونس المغنية منية البجاوي، ومن الصين الفنانة التشيكيلة كين بايلان.

ومن المقرر أن يقدم الحفل الفنان هاني رمزى والمذيعة جاسمين طه والطفلة مريم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشارك الفنانة يسرا بأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة.