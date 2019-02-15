5 نجمات خلعن الحجاب.. والأسباب غريبة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 فبراير 2019 06:01 مساءً - لازال ارتداء النجمات للحجاب أو خلعه، يثير حالة من الإنزعاج لدى الجمهور، وذلك لتصريحاتهنّ المتشابهة بعد ارتداء الحجاب التي تؤكد إعتزالهنّ الفن تارة، أو تؤكد أن قرار الحجاب لا رجعة فيه وإن استمر نشاطهنّ الفني.



شهيرة وسهير رمزي



حالة من الهجوم الشديد انهالت على النجمتين شهيرة وسهير رمزي، واللتين أكدتا في وقت إرتدائهما الحجاب في تسيعينات القرن الماضي، أنه لا عدول عن قرار الحجاب، وأن كلاً منهما ستعتزل الفن نهائياً.



وكانت شهيرة الأكثر صموداً أمام قرار اعتزالها، بينما لم تصمد كثيراً أمام قرار الحجاب، حتى بدأت تظهر مؤخرا دون حجاب إلا أن تم التقاط صورة لها بإحدى الاحتفالات الخيرية.



بيينما كانت سهير رمزي، الأقل صبراً على الاستمرار في قرار الاعتزال عقب إرتداء الحجاب، فظهرت به لأول مرة فنياً في مسلسل "حبيب الروح"، وأعقب "قصر العشاق" وكان عدم نجاح العملين وراء تراجعها مرة أخرى عن قرار التمثيل، أيضاً لم تصمد كثيراً أمام قرارها في الاستمرار بالحجاب حتى ظهرت في أكثرمن مناسبة دون غطاء رأسها، حتى ظهرت بشكل رسمي مع شهيرة في حفل إحدى الدور الخيرية، وتم التقاط الصور مع مصمم الأزياء هاني البحيري، وتم تسريبها بعد ذلك لتثير كثيراً من علامات الاستفام لدى الجمهور، لتبرر الأمر بعد ذلك شهيرة قائلة "كنا في حفل خيري للنساء فقط".



حلا شيحا

كانت حالة الجدل التي أثارتها الفنانة حلا شيحا"، عقب خلعها الحجاب وإعلانها العودة للحياة الفنية، الأكثر تعقيداً وتجاوزت الحد حتى وصلت حد الأزمة ما أجبر حلا على توضيح موقفها.



وجاءت الحالة مثيرة لعلامات الاستفهام، وربط الكثيرون الأمر بالتصريحات الدائمة حول فرضية الحجاب والنقاب للنساء، وحين أعلنت اعتزالتها قررت مغادرة القاهرة والسفر إلى كندا مع طليقها وأبنائها، وأعلنت أن صلتها انقطعت بالمجال الفني ولن تعود له مرة أخرى.



ليتفاجأ الجمهور بخلع حلا للحجاب، وإعلانها العودة للعمل الفني من جديد.

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شاهيناز

أثارت أيضاً المطربة المصرية شاهيناز، حالة من الجدل بعد قرارها المفاجىء بخلع الحجاب، رغم التزامها به قرابة 10 سنوات.



إلا أنها قررت بشكل مفاجىء العودة للساحة الغنائية مجدداً، وبررت الأمر في برنامج "العاشرة مساء"، أن الحجاب لم يتناسب مع عملها كمطربة فقررت العدول عن القرار.



إيمان العاصي

تعتبر الفنانة إيمان العاصي، من أسرع الفنانات اللواتي ارتدين الحجاب وقمن بخلعه، ولم يأخذ الأمر أكثر من بضعة أشهر حتى عدلت عن القرار وعادة للنشاط الفني مرة أخرى، وقالت بأحد الحوارات الصحفية "أنها تعشق التمثيل ولم تستطع الابتعاد طويلاً".



شريهان

تنضم للقائمة أيضاً الفنانة شريهان، والتي ارتدت الحجاب فترة طويلة عقب تماثلها للشفاء، وأعلنت أن لا رجعة فيه، حتى تفاجىء الجمهور بخلعها للحجاب، وإعلانها عقب القرار بعدة سنوات أنها ستعود للساحة الفنية مع شركة العدل غروب من خلال مسرحية استعراضية.