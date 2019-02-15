نجوم بوليوود يحتفلون بالفالنتاين على انستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 فبراير 2019 06:01 مساءً - احتفل نجوم بوليوود بيوم الحب أو ما يسمى الفالنتاين كل على طريقته، معبرين عن حبهم وإخلاصهم لنصفهم الآخر، حيث نشروا صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة شركائهم، وكتبوا أجمل العبارات الرومانسية لهذه المناسبة:

النجمة بيباشا باسو Bipasha Basu كانت الأكثر جرأة في احتفالها، حيث نشرت فيديو على حسابها الخاص في انستقرام برفقة زوجها كاران سينغ Karan Singh، وقامت بتقبيله بطريقة جريئة ورومانسية، كما علقت على صورتها برفقته بالقول: "هذا أنا وأنت..هذا الحب."

نيك جوناس Nick Jonas زوج النجمة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra نشر صورة على انستقرام برفقة بريانكا وهو يعزف على البيانو، وتبدو شوبرا خلفه باطلالة حمراء، وعلّق بالقول: "كل عيد فالنتاين ونحن بخير..كم أنا محظوظ..."

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النجمة سونام كابور Sonam Kapoor نشرت صورة على انستقرام برفقة زوجها أناند أهوجا Anand Ahuja الذي يحضنها، وعلقت عليها بالقول: "عيد حب سعيد حبيبي..اشتقت إليكِ كثيرًا..أراكِ قريبًا."

النجمة انوشكا شارما Anushka Sharma نشرت مجموعة صور على حسابها الخاص في انستقرام برفقة زوجها فيرات كولي Virat Koli، وهما يوجدان سويًّا لقضاء وقت الاستجمام والراحة في إحدى المزارع برفقة الحيوانات الأليفة، وعلقت شارما بالقول: "الحب فوق كل شي..وهو أكثر شيء صادق في الدنيا..كل عام وأنت والجميع بخير."

نختم مع النجمة ديبيكا بادوكون Deepika Padukone وزوجها النجم رانفير سينج Ranveer Singh الذي لم يتخلَّ عن التعليقات المليئة بالحب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستقرام.

وردًّا على صورة لطيفة شاركتها بادوكون عبر حسابها بالانستقرام، نشر رانفير تعليقًا تذكر فيه الأغنية الرومانسية الشهيرة لكيشور كومار Aise Na Mujhe Tum Dekho التي عُرضت عام (1977).