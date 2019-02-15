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الليلة.. حفل ملوك المدينة لـ زاب ثروت وساري هاني بساقية الصاوي

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الليلة.. حفل ملوك المدينة لـ زاب ثروت وساري هاني بساقية الصاويزاب ثروت وساري هاني
كتبت - إيمان العوضي :

يستعد الفنان زاب ثروت اليوم لإحياء حفله الغنائي، بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي بمشاركة الموزع الموسيقي ساري هاني، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يقدم ثروت خلال الحفل باقة من أجمل أغانية

التي يحبها جمهوره وتشعلهم حماسًا منها "ملعونة الشهرة، الدنيا، الصحاب، فارس، الغربة".

 جدير بالذكر أن زاب ثروت أصدر أول ألبوماته "المدينة" في شهر إبريل الماضي، وضم 9

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أغاني، حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وشارك في بعضهم عدد من نجوم الغناء، هم، حمزة نمرة في أغنية "الصحاب"، محمود العسيلى فى أغنية "السعادة"، أمير عيد في أغنية "الغربة"، المطرب الشعبي طارق الشيخ فى أغنية "الدنيا"، هانى الدقائق فى أغنية "25"، إنجى نظيف في أغنية "المدينة".
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