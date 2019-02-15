الليلة.. حفل ملوك المدينة لـ زاب ثروت وساري هاني بساقية الصاوي

يستعد الفنان زاب ثروت اليوم لإحياء حفله الغنائي، بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي بمشاركة الموزع الموسيقي ساري هاني، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
ومن المقرر أن يقدم ثروت خلال الحفل باقة من أجمل أغانيةالتي يحبها جمهوره وتشعلهم حماسًا منها "ملعونة الشهرة، الدنيا، الصحاب، فارس، الغربة".
جدير بالذكر أن زاب ثروت أصدر أول ألبوماته "المدينة" في شهر إبريل الماضي، وضم 9
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