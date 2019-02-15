بعد إعلان خبر وفاته ..الفنان إبراهيم بحر يتصدر السوشيال ميديا

كتبت - إيمان العوضي :

تصدر الفنان البحريني إبراهيم بحر تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل بعد ساعات قليلة من إعلان خبر رحيله، حيث توفي اليوم الجمعة عن عمر ناهز ال 62 عام، إثر معاناة مع مرض الفشل

الكلوي.

وكان بحر يواصل رسالته الفنية حتي اللحظات الأخيرة، لكن الموت لم يمهله حتي يكمل آخر أعماله التي كان يقوم بتصويرها في تلك الفترة

وهو مسلسل "ابن الحداد".

وجدير بالذكر أن الفنان إبراهيم بحر هو الشقيق الأكبر للمطرب الشعبي الراحل علي بحر، وهو ممثل ومخرج مسرحي، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982م، وحاصل على دبلوم دراسات عليا في التربية من جامعة القديس يوسف في لبنان.