الارشيف / فن ومشاهير

هكذا اعلنت كاتي بيري خطوبتها من اورلاندو بلوم

0 نشر
wp_bisara7a 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Feb 15, 2019

بعد علاقة حب جمعت بينهما منذ عامين، أخيراً ارتبط الممثل اورلاندو بلوم بالمغنية كاتي بيري، حيث انتهز الثنائي مناسبة عيد الحب ليعلنا خطوبتهما.

Advertisements

ونشرت كاتي (34 عاماً) صورة تجمعها مع اورلاندو (41 عاماً) كاشفة عن خاتم الخطوبة الضخم.

وكانت كاتي قد كشفت في السابق الى انها تفكر بإنجاب طفلها الأول من اورلاندو قريبًا جدًا.

وكان الثنائي قد أعيد لم شملهما من جديد بسرية تامة منذ عدة اشهر بعد عدة انفصالات طالت علاقتهما منذ ان تعرفا على بعضهما.

1
  • PinExt.png
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا اعلنت كاتي بيري خطوبتها من اورلاندو بلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا