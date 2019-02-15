هكذا اعلنت كاتي بيري خطوبتها من اورلاندو بلوم

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Feb 15, 2019
بعد علاقة حب جمعت بينهما منذ عامين، أخيراً ارتبط الممثل اورلاندو بلوم بالمغنية كاتي بيري، حيث انتهز الثنائي مناسبة عيد الحب ليعلنا خطوبتهما.
ونشرت كاتي (34 عاماً) صورة تجمعها مع اورلاندو (41 عاماً) كاشفة عن خاتم الخطوبة الضخم.
وكانت كاتي قد كشفت في السابق الى انها تفكر بإنجاب طفلها الأول من اورلاندو قريبًا جدًا.
وكان الثنائي قد أعيد لم شملهما من جديد بسرية تامة منذ عدة اشهر بعد عدة انفصالات طالت علاقتهما منذ ان تعرفا على بعضهما.
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