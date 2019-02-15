عبير شمس الدين: هذه ليست ابنتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تبرّأت الفنانة السورية عبير شمس الدين من الفتاة التي انتشرت صورتها عبر صفحات وحسابات اجتماعية وفنية على موقع الفيسبوك، تقول بأنها ابنتها، مستغلةً الشبه الكبير بين عبير شمس الدين والفتاة.

وقالت شمس الدين بمنشور عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك، إنّ هذه الصور والمعلومات غير حقيقية وهي ليست لابنتها كما يُشاع ويتم نشره وتداوله من معلومات، مؤكدةً أنها لا تعرف صاحبتها ولم تلتقيها يومًا.

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وكشفت عبير شمس الدين أنها لا تقوم بنشر صور لأولادها حفاظاً على خصوصية حياتهم، ولا يعني تداول أي صورة أنهم أولادها. وأضافت أن ابنتها طفلة وعمرها ستة أعوام رافضة مبدأ هذه الشائعات.

من جانب آخر تواصل شمس الدين تصوير دورها في بطولة مسلسل "الجوكر" وهو عمل معاصر يحمل الكثير من التشويق.