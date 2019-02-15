ديانا حدّاد تعودُ بعد انقطاع.. وتُنهي تسجيل "جلسات خليجية 2019"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت الفنانةُ ديانا حداد إلى الساحة الفنية بعد انقطاع، حيث تستعدُّ لطرح مجموعة أعمال غنائية قامت بتسجيلها على شكل جلسة غنائية، وطرحت منها أغنية "عشيري" من اللون الغنائي الإماراتي، وهي أغنية قديمة كتبها ولحنها سعيد الدوبي.

وتمّ طرح الأغنية عبر قناة الفنانة حداد الرسمية في "يوتيوب" وجميع الإذاعات الخليجية والعربية إلى جانب المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتنوعة.

وكانت ديانا حداد أطلقتْ من أغنيات "جلسة خليجية 2019" أيضاً أغنية "فديت عيونك وطاريك" وهي من كلمات الشاعر علي الخوار وألحان الفنان وليد الشامي، وستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح باقي الأغنيات حسب برنامجها الذي أعدته لذلك، إلى جانب مجموعة من الأغنيات المنفردة الجديدة التي باتت في مراحلها الأخيرة من الإعداد والمكس والماسترنغ، وبالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والتي بدأت تجهيز خطط المرحلة المقبلة من نشاطاتها وحفلاتها الغنائية المتنوّعة.