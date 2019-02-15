وفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر

أفادت تقارير إخبارية اليوم الجمعة، بوفاة الفنان البحريني، إبراهيم بحر، عن عمر يناهز 62 عامًا. وبحسب موقع ”مع الأيام“ البحريني، توفي الفنان ”إثر تدهور صحته؛ بسبب مرض في الكلى“.

الجدير بالذكر أن الفنان إبراهيم بحر مواليد 2 أغسطس 1956، وهو الأخ الأكبر للمغني علي بحر، وعمل ممثلًا ومخرجًا مسرحيًا. وشغل ”بحر“ منصب رئيس الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بمركز التقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم البحرينية، كما شارك في الكثير من الأعمال المسرحية داخل البلاد وخارجها.