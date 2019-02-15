خالد منقاح: العمل مع حليمة بولند نحس

اعترف المنتج والممثل ” خالد منقاح ” بأنه يتجنب العمل مع الإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” بسبب خوفه من “النحس” . جاء ذلك في حوار معه على قناة ” روتانا خليجية ” قائلاً : كلما حاول التعاون مع العمل معها صار فيه شيء نحس .

وأضاف أن هناك العديد من المشاكل التي تظهر كلما تعاون معها ،مؤكداً أنه ليس له ذنب بهذا النحس.. وأنهما الإثنين مظلومان .

كما نفى ” منقاح ” اتهامه بإستغلال دوره كمنتج في إختيار الأدوار مثلما قيل في مسلسل ” طاش ما طاش” ، مؤكداً أنه لا يفرض نفسه على أي عمل .

ورفض ” منقاح ” أيضاً اتهامه بالبخل ، مشيراً إلى أنه يحرص كرم أسرته والفنانين.

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