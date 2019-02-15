بعد غياب 30 عاما.. حفل غنائي للفنان العراقي سعدون جابر بالرياض اليوم

تستضيف العاصمة الرياض مساء اليوم الجمعة حفلا غنائيا للفنان العراقي سعدون جابر. ويعود الجابر إلى الغناء في المملكة بعد غياب دام نحو 30 عاما منذ أخر حفل له بالمملكة، ويقام حفله اليوم بالتزامن مع حفل غنائي آخر يحييه الفنانان العراقيان كاظم الساهر وإلهام الدفعي، ضمن فعاليات شتاء طنطورة بمدينة العلا، وتبثه قناة “MBC”. وأعلن جابر على صفحته الرسمية على موقع “تويتر” موعد الحفل، قائلا: “بكل شوق ولهفة سألتقي الشعب السعودي الكريم، في مدينة الرياض العزيزة”.

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