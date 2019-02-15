الليلة.. آيه عبدالله تختتم الكاثوليكى و5 أفلام تتنافس على الجوائز

كتبت :دينا دياب

تختتم اليوم فعاليات الدورة ال67 لمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما ، والذى استمرت فعالياته اسبوعا كاملا ويتنافس على جائزة افضل فيلم كل من " طلق صناعى"و"زهرة الصبار" و"يوم الدين" و" ورد مسموم"،و"عيار نارى" وهى الافلام التي تم عرضها ضمن الفعاليات وتلاها ندوات حضرها صناعها ، وحظى المهرجان بحضور جماهيرى يومى وصل ل300 فرد لمشاهدة الأفلام .

تحى المطربة الشابة آية عبدالله حفل الختام ، ومن المقرر

أن يتم عرض الحفل مباشرة على الهواء على قناتي "نايل سينما" و "النيل الثقافية".

وأعربت آية عن سعادتها بإحياء هذا الحفل ضمن مهرجان سينمائي عريق وله تاريخ كبير، مؤكدة على أنها تهتم دائما بالمشاركة في المناسبات الوطنية والفعاليات الفنية المرتبطة بالدولة والموجودة بمصر.

ومن المقرر أن توزع لجنة التحكيم جائزة افضل ممثل والتى

ينافس عليها شريف الدسوقى بقوة ، وجائزة افضل ممثله وتنافس عليها كوكى وحورية فرغلى ، وجائزة افضل ديكور وينافس عليها ورد مسموم ، وفيلم يوم الدين الذي ينافس على اغلب الجوائز مثل الموسيقى والاخراج وغيرها .

لجنة التحكيم برئاسة المخرج عادل أديب ومكونة من إلهام شاهين والفنانة صابرين ومصطفى شعبان ومجدى كامل ومدير التصوير د. محمد مختار والسيناريست محمد سليمان والموسيقار هشام نزيه والناقد الفنى إمام عمر. ومن المقرر إن يتسلم الناقد طارق الشناوى جائزته لغيابه عن حفل الافتتاح بسبب سفره لمهرجان برلين.