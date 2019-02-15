يستعد فريق "Better Show Theater Team" لتقديم العرض المسرحي "الحب المحرِّر" علي خشبة مسرح ساقية الصاوي، وذلك يوم الاثنين المقبل فى تمام السابعة مساءً.
ويشار إلى أن "الحب المحرِّر" بطولة كل من ساندرا ماضي، جورج
ويُذكر أن "الحب المحرِّر" مأخوذة عن الرواية الأكثر مبيعًا في العالم، للأديبة العالمية فرنسين ريفرز، وهي محاكاة قصصية بارعة مستوحاة من سفر هوشع، تدور أحداثها بين امرأة زانية وفلاح صالح لطيف تزوج بها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاحها على مسرح الفلكي والهوسابير.. "الحب المحرر" في ساقية الصاوي الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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