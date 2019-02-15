بالفيديو.. نجوى كرم لـ ماجد المهندس: "أنا بنحني أمام أخلاقك الحلوة"

نجوي كرم وماجد المهندس

كتبت - إيمان العوضي :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع كل من المطرب ماجد المهندس والمطربة نجوي كرم، من كواليس حفل عيد الحب الذين قاموا بإحيائه بالأمس في الكويت وسط حضور جماهيري

كبير.

ظهر المهندس في الفيديو وهو يلقي التحية على نجوي بمجرد دخوله اليها، لتقابله هي بابتسامة واسعة وتطلق عليه لقب "البرنس"، وعندما طلبوا

منه ان يوجه لها كلمة قال: "الله يحميها يارب.. دايما نتعلم منها".

لترد نجوي بدورها عن ماجد: "بنشوف كتير أصوات بس مش دايما بتبقي مرفقة بالأخلاق.. أنا بنحني قدام أخلاقك الحلوة وإنسانيتك الرائعة.. عمر ما جمعنا الا الأخلاق الحلوة الحمدلله".