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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع كل من المطرب ماجد المهندس والمطربة نجوي كرم، من كواليس حفل عيد الحب الذين قاموا بإحيائه بالأمس في الكويت وسط حضور جماهيريكبير.
ظهر المهندس في الفيديو وهو يلقي التحية على نجوي بمجرد دخوله اليها، لتقابله هي بابتسامة واسعة وتطلق عليه لقب "البرنس"، وعندما طلبوا
لترد نجوي بدورها عن ماجد: "بنشوف كتير أصوات بس مش دايما بتبقي مرفقة بالأخلاق.. أنا بنحني قدام أخلاقك الحلوة وإنسانيتك الرائعة.. عمر ما جمعنا الا الأخلاق الحلوة الحمدلله".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نجوى كرم لـ ماجد المهندس: "أنا بنحني أمام أخلاقك الحلوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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