ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية هكذا علقت نجوى كرم على معجب وضع إسمها على سيارته..بالصورة لجين عمران : أنا في حالة حب-بالصورة بالفيديو- جاكلين تطلق "عيشني فيك" .. كل الحب في عيد العشاق خاص الفن- يورغو شلهوب يكشف السبب الحقيقي لغيابه عن فيلم Time Out الموت يغيّب المخرج السوري غسان جبري وفاة نادية فهمي عن عمر ناهز 71 عاماً بعد إتهامه بإغتصاب الأطفال.. جثة مايكل جاكسون الى التحاليل الطبية المزيد المزيد

كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": الموت يغيّب ممثلة مصرية ومخرجاً سورياً.. وتحاليل طبية لجثة مايكل جاكسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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