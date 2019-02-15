هيثم سعيد خسر المعجبات بسبب زوجته وصدمهن بعودته

ميرنا وليد - بيروت - راهن الكثيرون على أن إسم هذا الفنان لن يمرّ مرور الكرام، ولن يكون حليفاً له سوى النجاح. ​هيثم سعيد​ فنان مصري استطاع أن يثبت نفسه ويترسخ في أذهان المعجبات والمعجبين في ظهوره ببرنامج "​سوبر ستار​"، وقد دخل الى قلوبهم منذ أن أطلق أغنيته الأولى "هم مالهم بينا يا ليل".

لكن عوامل عديدة دفعته للإبتعاد عن الفن والعودة بأعمال جديدة، لم يرحب بها الكثيرون. وفي الآتي لمحة عن أبرز محطات هيثم سعيد منذ انطلاقته وإلى حين عودته.

بداية هيثم سعيد الفنيّة

هيثم سعيد فنان مصري وجد طريقه نحو الشهرة من خلال برنامج "سوبر ستار" عام 2004 بعد أن كان يمتلك مزرعة لتربية الكلاب، لكنّه عرف شهرة حقيقية بعد أن أصدر أول أغنية منفردة له بعنوان "هم مالهم بينا يا ليل" التي نالت إعجاب العديد من محبيه وما زلنا نرددها حتى اليوم حين يتم التداول باسمه. وراهنت الكثيرات على نجاحه نظراً لوسامته. وتعامل في هذه الأغنية مع المخرج ​شريف صبري​، كلمات محمد سرحان، ألحان عمرو طنطاوي وتوزيع هاني يعقوب. وكان لافتاً أنه استعان بامرأة محجبة في الكليب التزاماً منه بعادات وقيم مجتمعه وكان أول فنان يقوم بهذه الخطوة على الشاشة في حين كان رائجاً عام 2005 الإستعانة بالراقصات وعارضات الأزياء الأجنبيات. واختار الفنانين ​عمرو دياب​ و​محمد منير​ مَثَليه الأعلى باعتبار أن كل واحد منهما يمتلك مدرسة غنائية خاصة يتعلم منها، أما الفناناتان المفضلتان هما ​أنغام​ و​شيرين عبد الوهاب​.

هيثم سعيد وعالم التمثيل

لم يكتفِ الفنان سعيد بشهرته كمغنٍ بل استثمر هذا النجاح في المشاركة بأعمال تمثيلية وإظهار موهبته في التمثيل أيضاً، فخاض عدة تجارب إلا أنه عرف شهرته الحقيقية في مسلسل "​عشق النساء​" الذي عُرض على شاشة الـ mbc 4 وأدى دور شاب مصري يدرس في لبنان، من أب مصري وأم لبنانية، ويقوم بالعمل في خدمة الممثلة ​ورد الخال​، وينشأ بينه وبين ابنتها علاقة حب، وهنا يبدأ الصراع بينهما بسبب الفروقات الإجتماعية والمادية. وصرح هيثم سعيد في عدّة لقاءات صحفية أنه استمتع بالعمل مع الممثل السوري ​باسل خياط​ في مسلسل "​قصة حب​".

هيثم سعيد في أصعب خطوة

عانى الفنان هيثم سعيد كثيراً قبل أن يأخذ خطوته الأولى ولم تكن الخطوة سهلة جداً، لأنه ظهر في توقيت كانت الساحة الفنية مزدحمة بالأصوات والقنوات الغنائية وشركات الإنتاج المتنافسة ، وكان إثبات نفسه في تلك المرحلة صعب جداً، لكن أغنية "هم مالهم بينا يا ليل" إستطاعت تسجيل أول خطوة في حياته الفنية الناجحة. وحاول أن يبني لنفسه شخصية مستقلّة منفردة لا يقلّد فيها أحد.

زواج هيثم سعيد وخسارته المعجبات

خطف هيثم سعيد عقول المعجبات بوسامته منذ الظهور الأول له، فعرف شهرة كبيرة وتعلقاً بشخصيته وأعماله، إلى حين قرر الزواج من عارضة الأزياء اللبنانية ​كارلا كساب​ التي أثارت فضول معجباته لرغبتهن في التعرّف إليها. كارلا كساب أنجبت لهيثم طفله الأول وأطلقا عليه إسم يوسف. وحرص هيثم أن يعطيه كامل وقته وتربيته تربية صالحة من ناحية احترام الآخرين، ومراعاة الله في كل تصرفاته. ​​​​​​​وتعرّض هيثم سعيد إلى بعض الإنتقادات عندما اختار فتاة لبنانية للزواج منها بدلاً من المصريات معتبراً أن ما يميّز الزوجة اللبنانية عن المصرية هو اختلاف الثقافة فقط، وترتيب الأولويات، فزوجته لا تولي المطبخ أهمية كالمصريات، وتسعى الى إسعاده من خلال الاهتمام به، وليس الاهتمام بمعدته وتحضير الطعام له.

وأكّد هيثم في تصريحات صحفية أنه إن رغب ابنه دخول مجال الفن فسيدعمه كأب وليس كفنان، لأنه كفنان يشعر بمتاعب المهنة ولا يحب أن يعاني إبنه صعوباتها، أما كأب فلا بد من أن يشجعه على ممارسة ما يحب.

هيثم سعيد وعودته الى الفن

​​​​​​​بعد غياب طويل، عاد هيثم سعيد إلى الساحة الغنائية بأغنية منفردة جديدة تحمل عنوان "عيني" كلمات رامي أمين، ألحان أحمد البرازيلي وتوزيع أحمد عاطف. وأطلقها هيثم على طريقة الفيديو كليب بعدما صوّرها تحت إدارة المخرج خالد عليوي. لكنّ الكثيرين لم يرحبوا بعودته معتبرين أنه غاب طويلاً وخيّب أمل محبيه، بعدما نجح في الغناء ولم يعد يصدر الأغنيات.

ونشر أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة عبر صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يُطالب من خلالها هيثم سعيد بالتوقف عن الغناء، حيث كتب "الطيور طارت بأرزاقها وهيثم سعيد نجم الأغنية الواحدة لا يزال يتحدث عن مشاريعه وألبوماته، يقول إنه سيعود للساحة الفنية بعد غياب 5 سنوات للتصحيح أنت غائب منذ 15 عاماً". وأضاف : "تجنب الحديث بنبرة النجوم لأنها لا تناسبك، لم تُقدم عملاً يستحق بعد "هما مالهم بينا يا ليل" وهذا ما يؤكد بأن نجاحها كان صدفة، وفر فلوسك وتوقف فوراً".

وهو الأمر الذي دفع الأخير ليعيد نشر الصورة ورد سعيد قائلاً : "أنا بعتذر عن الأذى النفسي اللي سببته لحضرتك برجوعي للغناء تاني".