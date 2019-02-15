ميرنا وليد - بيروت - اشارت الفنانة نينا عبد الملك في حديث خاص لموقع "الفن" الى انها تتحضر لاطلاق مشروع فني كبير بمواصفات عالمية وقد كانت موجودة لفترة خارج لبنان لاتمامه وعادت على ان تطلقه بالفترة المقبلة. وحاليا تحضر اكثر من اغنية منفردة ستنتقي واحدة منها لاصدارها.
وكانت نينا قد اصدرت منذ اشهر اول البوم لها وقد حصدت نجاح اغنيات اعادت تقديمها بصوتها وبشكل جديد وقد صورت اغنية اذا هجرت مع المخرج فادي حداد وايضا حصدت نجاحها. وقد اطلت نينا الاسبوع الماضي في برنامج ديو المشاهير الى جانب الفنان ملحم زين.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- نينا عبد الملك مشروع عالمي واغنيات منفردةخاص الفن- سلمى المصري تكشف عن رسالتها في عيد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.