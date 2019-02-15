خاص "الفن"- لمن قال محمد خير الجراح: "كل عام وأنتِ الحب"؟

ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل السوري ​محمد خير الجراح​ لموقع "الفن" أن الحب لا يحتاج إلى عيد، لأن إستقرار العلاقة وصدقها هو أجمل عيد يعيشه العشاق في كل لحظة ودقيقة ويوم.

وقال الجراح: "هذه المناسبة تختصر مشاعر معينة، لكنها باتت تحرّك الأسواق وتخلق جواً اقتصادياً معيناً في كل دول العالم، حتى أن الأسواق في دمشق نراها تكتسي اليوم بالأحمر مع توفر هدايا تختص بعيد الحب".

وفي سؤال لمن تقول كل عام وأنتِ الحب؟ أجاب صاحب شخصية "أبو بدر": لزوجتي بكل تأكيد.

وكشفت لموقعنا بشكل حصري أنه يستعد لتقديم برنامج إذاعي عبر إذاعة "نينار"، وبالتعاون مع إحدى الشركات التجارية بمناسبة عيد الأم.