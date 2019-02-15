قالب كيك ضخم بحروف اسم داليدا خليل في عيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل بعيد ميلادها في سهرة خاصة جمعت عدد كبير من أصدقائها وأفراد عائلتها في أحد مطاعم بيروت.

داليدا التي تستكمل عامها الـ31 يوم 16 فبراير المقبل، قررت الاحتفال بعيد ميلادها مبكراً، لانشغالها باستكمال تصوير مسلسلها الجديد «أسود»، وقد شاركت الفنانة الشابة محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصور من سهرة عيد ميلادها، ظهرت فيها متألقة بـJumpsuit أبيض أنيق، مسدلة شعرها الأحمر، بشكل زادها جاذبية.

أكثر ما لفت انتباه فاتز الفنانة، هو قالب الكيك الضخم، الذي اختارت الفنانة أن يجسد حروف أسمها باللون الأبيض، كما تم تزيينه بورود حمراء، حيث تلقت داليدا تهاني محبيها، متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والسعادة.

يُذكر أن مسلسل «أسود» من تأليف كلوديا مرشيليان ومن اخراج سمير حبشي، ويشارك داليدا بطولته كلاً من باسم مغنية، ورد الخال، الكو داوود، وغيرهم.

من ناحية أخرى، احتفلت داليدا خليل مؤخراً بطرح فيلمها الجديد «المهراجا» الذي تشارك في بطولته أمام زياد برجي، جوليا قصار، عباس جعفر، دانا حلبي، والعمل من تأليف رافي وهبي، وغيرهم، والفيلم من وإخراج فادي حداد.