فايا يونان تكشف سر دخولها موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة السورية فايا يونان، سر دخولها موسوعة «جينيس»، كأول فنانة تحصل على تمويل جماعي لأغنيتها.
فايا يونان، قالت خلال لقائها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع عبر فضائية cbc: «معنى التمويل الجماعي أن يكون لديك مشروع إبداعي أوي مشروع اجتماعي، أو إنساني، ولكن لا يوجد له تمويل، فتتجه إلى التمويل الجماعي عبر الانترنت، ولذلك قامت بالنشر في موقع “دومال”، وطرحت عليه فكرتها».
وأضافت: «في البداية لم اكن مقتنعهة بالفكرة ولكن حسام المدير الفني هو من أقنعني بها وفعلًا حظيت التجربة بنجاح كبير ووجدت دعم كبير من الجمهور معها، وجمعت مبالغ مالية تكفي للتجسيل وتصوير الفيديو كليب».
وأكدت أنها في كل مرة تقدم فيها الأغنية على المسرح تشعر أنها جماعية وأن الجميع شارك في أدائها، وبعد مضي ثلاث سنوات على طرحها لفكرتها فوجئت برسالة من موسوعة «جينيس»، تخبرها فيها أنها أول فنانة تغني أغنية بتمويل جماعي.
كما كشفت خلال الحلقة أنها تتحدث ثلاث لغات بطلاقة وهي العربية والسويدية لأن عائلتها تعيش هناك، والإنجليزية، كما تتحدث الفرنسية والسريانية ولكن بشكل بسيط.
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