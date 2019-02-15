تولجهان سايشمان يحتفل بعيد ملاد زوجته وذكرى زواجهما في سهرة خاصة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفل النجم التركي تولجهان سايشمان بعيد ميلاد زوجته، ملكة جمال ألبانيا السابقة الميدا ابازي، وعيد زواجهما الثاني في سهرة خاصة.

تولجهان دعا للسهرة عدد من أقرب أصدقائهما، وفيه ارتدت الميدا فستان أسود ضيق، أبرز انتفاخ بطنها جراء الحمل، حيث ينتظر الثنائي مولودهما الأول خلال أسابيع قليلة مقبلة.

النجم التركي لم يكتف بالسهرة، وحرص على مغازلة زوجته وتهنئتها بمنشور رومانسي، حيث نشر صورة من حفل زفافهما، معلقاً عليها: «عيد ميلاد سعيد، تستحقي أن تكون بقية حياتك جميلة كجمال قلبك..عيد ميلاد وذكرى زواج سعيد، أتمنى أن يكون لدينا الكثير من السنوات الجيدة معاً».

يُذكر أن تولجهان سايشمان احتفل بزفافها على الميدا ابازي بعد قصة حب جمعتهما في حفل خاص جمع أسرتيهما، وأقرب أصدقائهما بلوس أنجلوس فبراير 2017.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «أمل واحد يكفي» أحدث عمل عُرض لتولجهان سايشمان، وقد شارك في بطولته أمام نجمة مسلسل “قيامة أرطغرل” التركية إسراء بلغيش تورا، إلأ أن الشركة قررت وقفه بعد الحلقة السادسة منه نتيجة ضعف نسب المشاهدة، على الرغم من كونه المسلسل الذي عاد به إلى الشاشة بعد فشل آخر أعماله، مسلسل «اللؤلؤة السوداء» ، وقد تعاون فيه مع النجمة التركية هاندة إرتشل، حيث اوقفت الشركة المنتجة للعمل، عرض المسلسل، بعد الحلقة العشرين منه نتيجة انخفاض نسب المشاهدة.