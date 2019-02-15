نوال الزغبى تطرح كليب «مش خايفة».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت المطربة اللبنانية نوال الزغبي أحدث أغنياتها على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل عنوان “مش خايفة”، بالتزامن مع عيد الحب.

وتعتبر أغنية “مش خايفة” ضمن أغنيات ألبوم نوال الزغبي الغنائي الجديد، وتعد خامس أغنية تروج من خلالها للألبوم، بعد أن قدمت أربع أغنيات من قبل بهذه الطريقة: الجمال ليه ناسه، محاية، صبح، كدة باى.

والأغنية الجديدة من كلمات خالد تاج الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي نديم الشاعري، ومن إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وعلى جانب أخر، خضعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مؤخرا، لجلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى المجلات، ظهرت فيها بعدة إطلالات براقة، وحرصت على مشاركة لقطات منها مع محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أبرز طلّة حظت على تعليقات النشطاء تلك التي لمعت فيها النجمة الذهبية بفستان قصير من دار أزياء Balmain، وهو نفس الفستان الذي سبق وارتدته النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز في إحدى الحفلات عام 2016، وأثارت به ضجة كبيرة.

والملفت للنظر أن نفس الفستان سبق وانتقدته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث نشرت صورة له، مؤكدة أنها نادمة على شرائه، نظراً لكونه ذو وزن ثقيل، ومرصع بالقطع المعدنية، ولهذا رفضت ارتدائه.