بعد خروجه من السجن.. سامح عبدالعزيز يجهز لـ«مشربتش من نيلها»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يجهز المخرج المصري سامح عبد العزيز، مع الكاتب عمر طاهر لتقديم عمل سينمائى جديد يحمل عنوان “ماشربتش من نيلها”.

ويأتى تقديم فيلم “مشربتش من نيلها” لعمر طاهر كأول عمل يقدمه المخرج سامح عبدالعزيز بعد فيلمه الأخير “سوق الجمعة.

وكانت بدأت خلال الأيام الماضية جلسات التحضيرات الخاصة بالفيلم واختيار أبطال العمل والإعلان عنهم الفترة المقبلة ومن المقرر طرح العمل فى عيد الفطر القادم 2019.

وكان المخرج المصري قد أطلق سراحه، مؤخرا، من السجن بعفو رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 76، وذلك بعد مضي أقل من عام على سجنه بتهمة حيازة المخدرات وتعاطيها.

وفي أول تصريحات صحفية، قال سامح عبدالعزيز، عن فترة سجنه: «كل فنان يمر بمرحلة في حياته لا تكون الأفضل، وأنا كنت أعيش حالة نفسية سيئة هي التي أدت لدخولي السجن، ولكن يبقى المهم دائما أن يملك الإنسان القدرة على الاستفادة من كل تجربة، وتحويل المحنة إلى منحة».

وأضاف المخرج المعروف: «كثيرًا من الشائعات طاردتني، وتم التعامل مع الأمر بكثير من المبالغة، لكنني اخترت أن أتعلم من أخطائي، وأكون متصالحًا مع نفسي».

كما وصف السجن بالتجربة البشرية شديدة الثراء، قائلًا: «تعاملت معها من المنظور الإيجابي، فهذا المكان عالم متكامل في حد ذاته، قد يكون جميلا من وجهة نظري، ففكرة التعايش بين عدد كبير من الناس حالة وجدانية شديدة الرقي، ورغم قسوة الحبس خاصة في فكرة البعد عن كل من تحب، إلا أنني اكتشفت الجمال البشرى داخل هذا القبح، فوجدت ناس تساعد وتحب بعضها البعض، وليست كل النماذج سيئة كما نصور للناس في السينما».