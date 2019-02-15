مفاجأة لساندي علي في عيد ميلادها بتوقيع الإعلامية سمر يسري.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الإعلامية المصرية سمر يسري، صديقتها الفنانة التونسية ساندي علي، واحتفلت بعيد ميلاد الأخيرة خلال سهرة عشاء دعت لها عدد من أصدقائهما المشتركين.

ساندي شاركت محبيها أجواء المفاجأة، بمقطع فيديو ظهرت فيه سمر وضيوفها يغنون للفنانة التونسية، وكتبت الأخيرة معربة عن شدة سعادتها بهذه المفاجأة: «اختي العزيزة سمر شكراً جداد على المفاجاة الجميلة باحتفالية عيد ميلادي في عزومتك الرائعة أنتي دائماً شيك و كلك ذوق ربنا يفرح قلبك الجميل . انا فرحت اوي».

ومن أبرز حضور السهرة، الإعلامية المصرية شيريهان أبو الحسن، الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، الفنانة المصرية إيمي سالم.

من ناحية أخرى، تعود الفنانة التونسية ساندي علي إلى عالم الدراما بعد طول غياب بمسلسل «أيام العسل»، وهو من تأليف فاروق الشعيبي وإخراج أحمد نور، وهو إنتاج مصري سعودي، وتدور أحداثه فى 36 حلقة على أن يعرض على إحدى المنصات عبر الإنترنت فى 3 مواسم كل موسم 12 حلقة ، كما تنتظر عرض فيلمها الجديد «بورصة مصر» من تأليف علاء مرسي وغادة حنفي، وإخراج أحمد نور، وتشارك ساندي في بطولته أمام حسن حسني، لطفي لبيب، نجوى فؤاد، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، مدحت تيخا، كلوديا، ، مروة عبدالمنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، ومحمد جمعة.