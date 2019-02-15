أحمد جمال ينشر صورة جديدة مع خطيبته ويوجه لها رسالة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري أحمد جمال جمهوره في صورة جديدة له مع خطيبته السعودية التي أعلن ارتباطه بها منذ أسابيع قليلة.

أحمد جمال نشر صورة مع خطيبته عبر حسابه على موقع «أنستجرام» بمناسبة الاحتفال بعيد الحب، وعلق قائلا: «يا من علا قلبي بها لا نوم لي في قربها».

الصورة التي نشرها جمال لخطيبته الإعلامية السعودية ديانا حازت على إعجاب جمهوره عبر حسابه الخاص، وتمنى له الفانز السعادة مع خطيبته.

الفنان أحمد جمال أعلن خطوبته في مطلع شهر يناير الماضي من إعلامية سعودية، وكان قد صرح قبلها بشهور أنه يعيش قصة حب.

الفنان الشاب صرح من قبل أنه يبحث عن فتاة عاقلة وهادئة وتقدر عمله لأنه يريد أن يحقق نجاحات متتالية، مشيرا إلى أنه لا يطيق المرأة النكدية ويحب الفتاة المرحة.

ديانا الخميس هي مذيعو سعودية عملت صحفية لعدة سنوات، وتولت رئاسة تحرير «كواليس نيوز»، في عام 2014 استضافت الفنان أحمد جمال خلال برنامج «صباحكم عيد» للاحتفال بعيد الأضحى، وتهتم ديانا بأخبار جمال منذ فترة وتنشر له صور وفيديوهات.