تامر حبيب: علاقتي بمنى زكي بدأت بعداوة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

”ما محبة إلى بعد عداوة”، هكذا وصف السيناريست المصري تامر حبيب علاقة الصداقة القوية التي تربطه بالنجمة منى زكي، منذ عملهما معا في فيلم “سهر الليالي” وحتى الآن.

تامر قال: “منى من الناس اللي بتخاف تقرب أوي لأحسن تنجرح لأنها ورقة، وهذا كان يجعلني أفهمها خطأ واعتقدت إنها “براوية ” ولا تريد التحدث معه”.

وأضاف أنه عندما عرض عليها فيلم “سهر الليالي” وافقت لكنه شعر وكأنها “مجبِّية عليهم في التمثيل معهم”، لكن مع أول مشهد مثلته شعر وكأنها تشعر بالهواء بين الحروف والكلمات في دورها.

وتابع: “ومنذ أول مشهد في سهر الليالي وحتى آخر عمل عملناه سويا وجدت إنني أحب حواري عندما تقوله، لأنها تقوله بإحساس شديد وإخلاص شديد للشخصية.. فالفنان لما يبقى موهوب وبني آدم في نفس الوقت هذه تركيبة عظيمة وموجودة عند منى”.

أما عن بداية صداقتهما، قال إنه كان صديق لزوجها الفنان أحمد حلمي منذ سنوات طويلة، وكان في زيارة لمنزلهما، ولعبوا سويا لعبة “الزجاجة”، فجاء الدور على منى لتسأله، فتفاجأ بها تقول له: “ليه أنت الوحيد من أصحاب حلمي اللي مابتحبينيش أوي؟” ، فأخبرها أنها السبب في ذلك وأنه يشعر بأنه تضع مسافات بينهما، ومنذ ذلك الوقت وهما أصدقاء جدا.

واستطرد أنهما حاليا لا يتقابلان كثيرا نظرا لانشغالاتهما، لكن بمجرد أن يلتقيا أو يتحدثا هاتفيا، يشعر وكأنهما كانا سويا بالأمس دون أن تتأثر صداقتهما، لافتا إلى أنه يوجد توارد خواطر بينهما، لدرجة أنها عندما تتأزم نفسيا يحلم بها، فيهاتفها بمجرد أن يستيقظ ليطمئن عليها.

وتابع، خلال استضافته في برنامج “السفيرة عزيزة” على قناة DMC: “منى عندها درجة من الحنية كبيرة، فهي تحمل هم كل من حولها أكثر منهم شخصيا، فأنا محظوظ جدا بصداقتها”.