ميرنا وليد بفستان أحمر على الشاطئ في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ميرنا وليد لجلسة تصوير جديدة بمناسبة الاحتفال بعيد الحب مع المصور عمرو فارس.

المصور عمرو فارس نشر الصور عبر حسابه الخاص على «فيس بوك»، وظهرت ميرنا بفستان أحمر بسيط بدون أكمام على شاطئ البحر، وبدت متألقة من خلال ماكياج أحمر أظهر جمالها.

الفنانة بدت متوهجة ونشرت أجواء الفلانتين من خلال «دبدوب» أحمر ظهر معها في الصور، كما افترشت الرمال وجلست داخل قلب مرسوم عليها.

جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه الشديد بالصور، وتغزل فيها من خلال عدد من التعليقات التي أثنت على طلتها.

ميرنا وليد ابتعدت عن التمثيل لسنوات بسبب انشغالها بابنتيها وللاهتمام بهما، حيث تزوجت منذ سنوات من طيار، وقالت الفنانة إن مهمتها مع ابنتيها لا تقل أهمية عن التمثيل.

تشارك ميرنا وليد في مسلسل “قيد عائلي”، برفقة عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم: ميرفت أمين، وعزت العلايلي، وبوسي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وريم البارودي، وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز، ومنة فضالي، وأميرة هاني، تأليف محمد رجاء.