محمد السبكي في سن المراهقة.. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك المنتج المصري محمد السبكي جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة نادرة له.

السبكي نشر صورة في سن الـ 12، وكتب معلقا: «وأنا عندي 12 سنة كنت قمر»، وانهالت التعليقات على المنتج المصري، حيث رأى أغلب الجمهور أن ملامحه لم تتغير كثيرا.

محمد السبكي يتواجد حاليا في المغرب من أجل متابعة كواليس تصوير أحدث أفلامه «حملة فرعون»، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد.

وفيلم “حملة فرعون” من بطولة عمرو سعد، وروبي، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، في أول تعاون له مع المنتج محمد السبكي.

يذكر أن محمد السبكي كان يعمل بمهنة الجزارة التي تعتبر مهنة عائلته كلها، وذلك قبل أن يتجه هو وشقيقه أحمد لإنشاء شركة إنتاج سينمائي منذ أكثر من 30 سنة، واستمرا في الإنتاج حتى بعد أحداث ثورة 25 يناير، في ظل انسحاب الكثير من المنتجين من الساحة.

أفلام السبكي تحقق عادة في دور السينما إيرادات عالية رغم كل الهجوم الذي تتعرض له، ولكنه يرى أنه يخاطب الفئة الشعبية التي جاء منها.