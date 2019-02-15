شاهد رومانسية خالد الصاوي وزوجته في أول جلسة تصوير لهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضع الفنان المصري خالد الصاوي لجلسة تصوير مع زوجته مي كريم مع المصور الفني الشهير علاء نذير.

خالد نشر عدد من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهر هو وزوجته بملابس كاجوال سوداء وهما يقودان دراجة نارية.

جلسة التصوير لصالح واحدة من المجلات العربية بمناسبة عيد الحب، ولاقت استحسان جمهور الصاوي، الذي عبر عن إعجابه بالصور من خلال عدد من التعليقات.

خالد الصاوي تزوج من مي كريم منذ عام 2014، ويعيش حياة زوجية مستقرة، وسبق للفنان الارتباط بالفنانة نيرمين زعزع ولكنه انفصل عنها بعد خطوبة لم تستمر طويلا.

الفنان المصري يقوم حاليا بتصوير مشاهده في فيلم «كل سنة وأنت طيب»، مع الفنان تامر حسني، وزينة، وخضع خالد لعدد من التمرينات الرياضية القاسية للاستعداد للدور.

وكان آخر أعمال خالد الصاوي السينمائية فيلم «الضيف»، والذي شارك ببطولته مع جميلة عوض، أحمد مالك، شيرين رضا، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وقصة إبراهيم عيسى، وسبب العمل حالة من الجدل لأنه يناقش قضية الحجاب.