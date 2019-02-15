محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان محمد مهران، إن إعجابه بسيناريو مسلسل "أنا شيري دوت كوم"، كان الدافع وراء قبوله المشاركة في العمل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الورق كان هايل جدًا وإيقاعه اكتر من رائع، ومبسوط فعلًا بإني اشتغلت مع المخرج رامي رزق الله، إنسان محترم جدًا، أمين على شغله، بيدي الممثل حقه، صريح وواضح، الواحد بيتمنى يشتغل مع حد بالشكل ده".
وأشار إلى أن شخصية "رمزي" التي يؤديها في المسلسل، جديدة عليه ولم يسبق له تقديمها في أي عمل، متابعًا "عمري ما قدمت اللايت كوميدي بالشكل ده، وأتمنى أن أكون قدمته بشكل كويس".
مسلسل "أنا شيري دوت كوم"، بطولة سارة الشامي، محمد مهران، ياسمين رحمي، عماد رشاد، بسنت شوقي، جيلان علاء، ومن إخراج رامي رزق الله.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد مهران لـ"الخليج 365" عن "أنا شيري دوت كوم": الورق إيقاعه أكثر من رائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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