حسن الرداد عن إيمي سمير غانم.. لهذه الأسباب وقعتُ في حبّها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصريّ، حسن الرداد، عن الصّفات التي جعلته يقع في حبّ زوجته الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، مشيرًا، إلى أنّ أهمّها تمتّعها بروح الدعابة، وطيبة قلبها.

وقال الرداد، في تصريحات تلفزيونية: "عجبني فيها خفة دمها.. أنا شخص أحب الضحك.. وتاني حاجة إنها شخصية طيبه وبتسمع الكلام فهي زوجة مريحة".

وأضاف، أنّه يتمنّى إنجاب 3 أطفال من زوجته إيمي، موضحًا، أنّه لا يخاف من تحمّل مسؤولية الأبوّة تمامًا، ومستعدّ لها في أيّ وقت.

وأشار، إلى أنّه سينتقل خلال الشهرين القادمين، إلى منزل الزوجيه، بعد أنْ استغرق تحضيره أكثر من عامين كاملين.

وتحدّث عن دخوله المجال الفنيّ، موضحًا، أنّ المخرج خالد يوسف، هو أول من اكتشفه، وذلك من خلال اختياره في فيلم "خيانة مشروعة".

وصرّح، بأنّه سيركّز خلال الفترة القادمة، على تقديم أدوار الأكشن، كنوع من أنواع التجديد، ولكنّه في الوقت نفسه، لن يبتعد عن الأدوار الكوميدية، نظرًا لأنّ الجمهور المصريّ، يميل إلى الضّحك والكوميديا.

سبق وأن كشف الرداد في مقابلة تلفزيونية، أنّه يحضّر لمفاجأة فنية جديدة، حيث يستعدّ لمشروع فيلم مصريّ سعوديّ، سيجري تصويره في المملكة، بالاشتراك مع عدد من الفنانين السعوديين، مشيرًا، إلى أنّ هذه الأعمال تساعد الفنان على التنوّع، والظهور بشكل مختلف في كلّ مرّة.