شكرا لقرائتكم كلوني: ميغان ماركل تتعرض للمضايقات مثل الأميرة ديانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الممثل الشهير #جورج_كلوني إن وسائل الإعلام تضايق #ميغان_ماركل دوقة ساسكس مثلما كانت تفعل مع #الأميرة_ديانا التي قتلت في حادث سيارة بينما كان يلاحقها مصورون من مطاردي المشاهير.

وحضر كلوني وزوجته أمل حفل زفاف ميغان والأمير هاري بن ديانا العام الماضي عندما أصبحت الممثلة الأميركية أحدث فرد ينضم إلى العائلة المالكة البريطانية.

وتنتظر ميغان طفلها الأول، الأمر الذي زاد اهتمام الإعلام الزائد بالفعل.

وقال كلوني لمجلة هو الأسترالية "إنهم يلاحقون ميغان ماركل في كل مكان. تتعرض للملاحقة والتشهير".

وأضاف "إنها امرأة حامل في الشهر السابع وتتعرض للملاحقة والتشهير والمطاردة بنفس الأسلوب الذي تعرضت له ديانا ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه".

ونشرت بعض وسائل الإعلام مطلع الأسبوع تفاصيل خطاب شخصي قالت إن ميغان أرسلته لوالدها الذي تتسم علاقتها معه بالتوتر.

وقال كلوني "لا أستطيع أن أصف لكم كم هو مزعج ذلك الأمر".

وبعد أن أصبحت علاقتها العاطفية بهاري في العلن عام 2016، أصدر الأمير البريطاني بيانا نادرا انتقد فيه وسائل الإعلام لتدخلها في الحياة الخاصة لميغان قائلا إن الصحافة تجعلها معرضة لموجة من "الاستغلال والمضايقة".

وتأزمت علاقة هاري وشقيقه الأكبر وليام مع الصحافة منذ مقتل الأميرة ديانا في حادث بمدينة باريس عام 1997 أثناء مطاردتها من قبل مصورين يلاحقون المشاهير.