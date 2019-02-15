شكرا لقرائتكم جورج كلوني يعود للتلفزيون "مدعياً الجنون" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الممثل الأميركي #جورج_كلوني إنه سيعود للتلفزيون بعد غياب 20 عاما ليقدم مسلسلا مقتبسا من رواية (كاتش-22) الكلاسيكية سيذاع عبر خدمة هولو للبث على الإنترنت وتدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية ويناقش فكرة "جنون" الحرب.

وفي حديث للصحافيين بشأن المسلسل قال كلوني إنه قاوم في البداية فكرة المشاركة في عمل مقتبس عن رواية جوزيف هيلر الصادرة في عام 1961. وتدور الرواية حول أحد أفراد سرب مقاتلات يدخل في نزاع مع قادته الأعلى رتبة.

وكلوني هو المنتج المنفذ للمسلسل وأخرج حلقتين منه. وقال خلال حدث أقامته رابطة نقاد التلفزيون "إنها رواية محببة. لم أكن أريد خوض ذلك".

لكنه قال إنه شارك لأن الكتاب "قاموا بعمل رائع في تبسيط هذه الشخصيات" في المسلسل المؤلف من ست حلقات وتبدأ هولو بثه يوم 17 مايو/أيار.

وأشار كلوني إلى أن هذا يتيح للمسلسل التوسع خارج نطاق قصة هيلر التي قال إنها تهدف "للسخرية من كافة أشكال البيروقراطية في الحرب وسخافة الحرب".

تدور قصة المسلسل حول قائد مقاتلة أميركية يدعى يوساريان يشعر بالغضب لأن الجيش يواصل زيادة عدد الطلعات الجوية التي يتعين عليه القيام بها لتسريحه من الخدمة. وكانت طريقته الوحيدة لتفادي القيام بذلك هي ادعاء الجنون لكن الطريقة الوحيدة لإثبات جنونه هي الرغبة في القيام بالمزيد من الضربات الجوية شديدة الخطورة ومن هنا تنبع المفارقة الساخرة في القصة.

ويلعب كريستوفر أبوت دور يوساريان ويجسد كايل تشاندلر شخصية قائده الكولونيل كاثكارت. وكان من المفترض في البداية أن يجسد كلوني شخصية كاثكارت لكنه بدلا من ذلك يلعب دورا مساعدا ويجسد شخصية قائد التدريب شايسكوف.

كان آخر عمل تلفزيوني لكلوني (57 عاما) هو المسلسل الطبي الدرامي الشهير (إي.آر) قبل 20 عاما والذي جسد فيه شخصية الطبيب دوج روس ثم انتقل بعدها للسينما حيث قام ببطولة مجموعة من الأفلام الناجحة مثل (أوشنز إلفن) و"الجاذبية" (جرافتي).

وقال كلوني إنه سعيد بالعودة إلى التلفزيون.