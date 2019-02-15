في حفل تكريمها.. "شارلوت رامبلينج" تكشف ذكرياتها السعيدة مع مهرجان برلين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- أحمد الجزار

في أجواء احتفالية مميزة، سلمت إدارة مهرجان برلين السينمائي جائزة "الدب الذهبي الشرفي" إلى النجمة الإنجليزية الشهيرة "شارلوت رامبلينج" عن تاريخها السينمائي المتميز، الذي قدمت خلاله العديد من الأعمال السينمائية الناجحة.

وقد أقيم الاحتفال بقصر "البرينالي" وسط حضور جماهيري وفني كبيرين، وقد وصفها "ديتر كوسليك" مدير المهرجان أثناء تقديمها على المسرح بالأيقونة المثيرة غير التقليدية التي لا يوجد لها مثيل.

بينما تحدثت النجمة الكبيرة -73 عامًا- عن ذكرياتها الجميلة مع المهرجان، مؤكدة أن أولى المفاجآت كانت أثناء اختيارها لرئاسة لجنة التحكيم الدولية عام 2006، مؤكدة أن اختيارها لهذه المهمة من أهم الأحداث في مشوارها الفني.

أما الحدث الثاني فكان حصولها على "الدب الفضي" كأفضل ممثلة عن فيلم "45 يوم" الذي عرض في دورة 2015، منذ 4 سنوات، وقالت عنه "رامبلينج": "حصولي على الجائزة كان حدثًا مؤثرًا للغاية لأنني لم أتوقع الحصول على الجائزة، خاصة أن الفيلم هادئ، وبسيط للغاية، لذلك كانت الجائزة مفاجأة رائعة بالنسبة لي".

واستطردت "رامبلينج": "الآن جئت للحصول على "الدب الذهبي"؛ لأن "الدب الفضي" الذي أمتلكه كان يسألني عن هذا الدب، فقلت له سأعود به قريبًا"

كما عبرت "رامبلينج"، عن سعادتها بصداقتها مع "ديتر كوسليك" مدير المهرجان، مؤكدة أنه شخص رائع وفخورة بصداقته.

وفي سياق متصل، استقبل جمهور المهرجان النجمة الكبيرة على السجادة الحمراء بشكل متميز، وحرصت النجمة على التقاط عدد من الصور مع جمهورها الذي حضر خصيصاً لاستقبالها في حفل تكريمها.

يُذكر أن النجمة الكبيرة "شارلوت رامبلينج" قدمت أكثر من 100 فيلم في مشوارها السينمائي، ونالت العديد من الجوائز العالمية، كما أنها عملت بالعديد من المدارس السينمائية حول العالم من خلال مجموعة مختلفة من المخرجين.