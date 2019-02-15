عبدالعزيز مخيون عن محسن نصر: كان مدير تصوير أهم أعمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان عبدالعزيز مخيون، إن مدير التصوير الراحل محسن نصر كان فنانًا ذو خبرة طويلة، تعرف عليه في بدايته عندما كان يعمل كمصور.

وأضاف مخيون في تعليقه على منشور للكاتب عبدالرحيم كمال على موقع "فيسبوك"، ينعي فيه مدير التصوير الذي رحل عن عالمنا اليوم "البقاء لله.. كان فنانًا وذو خبرة طويلة وبسيطًا وهادئًا ومتواضعًا، عرفته في البداية وكان ما يزال مصورًا.. ثم بعد ذلك كان مدير تصوير أهم أعمالي كـ(الهروب) و(شيخ العرب همام).. رحمه الله واسكنه جنات النعيم".

محسن نصر هو أحد أهم مديري التصوير في مصر والعالم العربي، قدم للسينما عددًا كبيرًا من الأفلام الهامة على مدار مشواره الفني الطويل، من أبرزها "غرام في الكرنك، القاهرة 30، الرصاصة لا تزال في جيبي، موعد على العشاء، أهل القمة، حدوتة مصرية، سعد اليتيم، اليوم السادس، وداعًا بونابرت، الزوجة الثانية، الأرض، على من نطلق الرصاص، شفيقة ومتولي، إحنا بتوع الأتوبيس، حبيبي دائمًا، كريستال، الهروب".