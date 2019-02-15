شاهد: مفاجاة هنادي الكندري لزوجها في عيد الحب تثير دهشته

احتفلت النجمة الكويتية هنادي الكندري في عيد الحب 2019 مع زوجها محمد الحداد بتقديمها له مفاجأة وهدية من تحضيرها أثارت دهشته. شاركت الفنانة هنادي الكندري جمهورها بمقطع فيديو ظهر فيه زوجها المخرج الكويتي محمد الحداد وهي تفاجئه بصندوق من الورد بمناسبة عيد الحب ويقف مذهولاً بتصرفها.

زوج الفنانة هنادي الكندري أكد أنها صدمته بفعلتها فهو لا يحب الاحتفال بعيد الحب إلا أنه سعيد بما قدمته له.

أشارت الفنانة هنادي الكندري أن الهدية ليست صندوق الورد فهي تحتوي عطور رجالية نالت إعجاب زوجها فور رؤيتها.

على الصعيد الآخر كانت الفنانة الكويتية هنادي الكندري قد لففت الأنظار إليها مؤخراً بفقدانها الكثير من الوزن وظهورها برشاقة مذهلة لتنتشر شائعة أنها خضعت لعملية تكميم معدة وتخرج هي لتنفي الشائعة مشيرة أنها خضعت لرجيم قاسي جداً.

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